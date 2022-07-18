بينها العراق.. كوريا الجنوبية تمدد حظر سفر مواطنيها إلى 6 دول

2022/07/18 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين،

تمديد حظر سفر مواطنيها إلى 6 دول، هي

العراق واليمن وسوريا وأوكرانيا

والصومال وأفغانستان لمدة 6 أشهر إضافية

حتى نهاية كانون الثاني العام القادم.

ونقلت وكالة "يونهاب

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