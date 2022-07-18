كيف يضمن تطبيق Notes مراسلة الأشخاص في سرية؟

2022/07/18 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتميز تطبيق Notes على نظام التشغيل iOS بأداة تعاون تتيح لعدة أشخاص التعاون في كتابة ملاحظة.



ويمكن لأي شخص تمت إضافته إلى الملاحظة قراءة النص وتحريره في الوقت الفعلي كما تفعل في محرر مستندات جوجل.



إنها ميزة مفيدة بشكل لا يصدق لتوصيل الأشخاص الذين يعملون عن بُعد في مشروع واحد، للعمل أو المدرسة، ولكن يمكن أيضًا استخدام الميزة التعاونية لإجراء محادثة مخفية.

حاليًا لا توجد طريقة لإرسال رسالة نصية ذاتية التدمير على هاتف iPhone الخاص بك، مثل Snapchat.



يمكنك دائمًا حذف الرسالة النصية من جانبك لكنها ستظل موجودة لدى المستلم.

ومع ذلك باستخدام تطبيق Notes يمكنك كتابة رسالة في الملاحظة، والتي يمكن للشخص الآخر بعد ذلك قراءتها وحذفها والرد عليها.



كما يمكنك القيام بذلك ذهابًا وإيابًا؛ حيث يقوم كل شخص بحذف كل رسالة بعد قراءتها.

من الناحية العملية يمكن أن تجري محادثة شخصية طويلة بشكل لا يصدق دون أي دليل على وجودها؛ لذا إن كنت تريد معرفة كيفية تحويل ملاحظة إلى مكان للمحادثات المخفية على iOS فإليك ما تحتاج إلى معرفته:

1- إنشاء ملاحظة

على هاتف iPhone الخاص بك قم بتشغيل تطبيق Notes وانقر فوق الزر “إنشاء” في أسفل اليمين لإنشاء ملاحظة جديدة.



بعد ذلك اكتب أي شيء في الملاحظة للاحتفاظ به وإلا فسيتم حذفه تلقائيًا عند الخروج من الملاحظة.



يمكنك أيضًا الانتقال إلى ملاحظة موجودة بالفعل ولكن من الأفضل أن تبدأ من جديد بملاحظة جديدة.

2- تحرير خيارات مشاركة الملاحظة

بمجرد أن تصبح ملاحظتك جاهزة للاستخدام تستطيع البدء في عملية إضافة شخص آخر كمتعاون؛ ما يعني أنه يمكنهم قراءة وتحرير كل ما هو موجود في الملاحظة.



للبدء اضغط على زر المزيد في الجزء العلوي الأيمن، ثم اضغط على مشاركة الملاحظة.

الآن انقر فوق “خيارات المشاركة” وتأكد من تحديد خيار “يمكن إجراء تغييرات” ضمن الإذن.



يجب عليك أيضًا التبديل إلى إيقاف إذا كنت تريد أن تكون الشخص الوحيد الذي يمكنه إضافة متعاونين إلى ملاحظتك.



ارجع إلى الصفحة الأخيرة عندما تنتهي من تكوين هذه الإعدادات.

3- أضف متعاونًا وشارك الرابط

بعد ذلك اختر طريقة لمشاركة الملاحظة: يمكنك إرسالها عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد.



وفي حالة إذا قمت بالتمرير على خيارات المشاركة يمكنك أيضًا تحديد نسخ الرابط الذي ينسخ رابط الملاحظة إلى الحافظة الخاصة بك ويسمح لك بلصقه أينما تريد.

وفي الجزء العلوي من صفحة نسخ الرابط أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف للشخص الذي تريده أن يصل إلى الملاحظة.



يمكنك أيضًا النقر فوق رمز الإضافة للبحث في جهات الاتصال الخاصة بك.



وفي حالة إذا قمت بمشاركة الرابط دون إضافة جهة اتصال فلن يتمكن الشخص الآخر من رؤية الملاحظة أو تحريرها، حتى باستخدام الرابط.

أخيرًا اضغط على نسخ الرابط لنسخ رابط الملاحظة إلى الحافظة الخاصة بك ومشاركته مع المتعاون.

4- التواصل سرًا عبر الملاحظات

يجب على الطرف المتلقي الآن فتح رابط الملاحظة وقبول الدعوة.



إذا وافق فسيتم إعادة توجيهه إلى تطبيق Notes وإلى الملاحظة التعاونية التي أنشأتها للتو.

وللتواصل ما عليك سوى كتابة شيء ما في الملاحظة، وسوف يتمكن الشخص الآخر من رؤيته في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى الضغط على إرسال.



سيتلقى أيضًا إشعارًا في أي وقت يتم فيه تغيير الملاحظة..

يمكنك أيضًا النقر فوق الزر Share Note مع رمز علامة الاختيار، والانتقال إلى Manage Shared Note ثم التبديل إلى Highlight All Changes .



بهذه الطريقة ستظل جميع الرسائل مميزة بشكل دائم باللون المطابق؛ ما يسهل قراءة المحادثة.

وإذا كنت تريد إبقاء اتصالاتك منخفضة المستوى فاحذف رسالتك أو رسالة الشخص الآخر لحذفها من الملاحظة.



بهذه الطريقة ستكون محادثتك أشبه ما تكون على Snapchat، برسائل سريعة الزوال أو قصيرة العمر لا يستطيع الغرباء رؤيتها إذا كانوا يتطفلون على ملاحظاتك.



يمكنك القيام بذلك مع أي نص في الملاحظات، بالإضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو والروابط والرسومات أو أي مرفقات أخرى تضيفها إلى الملاحظة.

5- احذف محادثتك السرية بشكل دائم

لا يمكن أن تستمر جميع المحادثات السرية إلى الأبد؛ لذا فقد حان الوقت الآن لإنهائها.

وإذا كنت مالك الملاحظة وتريد الاحتفاظ بالملاحظة سليمة للجميع ولكن مع منعهم من تحريرها يمكنك القيام بذلك بسهولة.



في الجزء العلوي الأيمن انقر فوق الزر “عرض المشاركين” ثم اضغط على “إدارة الملاحظة المشتركة”.

ولإزالة مشارك يمكنك إما التمرير لليسار على اسمه ثم الضغط على “إزالة” أو النقر فوق اسمه ثم النقر فوق “إزالة الوصول”.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك النقر فوق خيار إيقاف المشاركة، والذي لن يؤدي فقط إلى إزالة المشاركين من الملاحظة ولكن أيضًا حذف الملاحظة من جميع أجهزتهم.

المصدر : عالم التكنولوجيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يضمن تطبيق Notes مراسلة الأشخاص في سرية؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يضمن تطبيق Notes مراسلة الأشخاص في سرية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).