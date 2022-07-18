محلل سياسي: الاطار التنسيقي يقترب من تشكيل الحكومة دون أي عراقيل

2022/07/18 | 13:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المحلل السياسي هاشم الكندي، اليوم الاثنين، ان الاطار التنسيقي يقترب جداً من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقال الكندي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الاطار التنسيقي يقترب جداً من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، دون أي عراقيل وفق ما يملكه من اغلبية برلمانية تمكنه من حسم هذه العملية وهو يعمل حالياً على حل […]

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