2022/07/18 | 13:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يحتفل المسلمون في انحاء العالم بعيد الغدير الأغر، وهو يوم بيعة وتنصيب أمير المؤمنين...

ظهرت المقالة المسلمون في العالم يحتفلون بعيد الغدير..



والنجف تستقبل المحتفلين بتوفير الامن والخدمات أولاً على المسلة.

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