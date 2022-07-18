2022/07/18 | 13:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kPqavp2ItuE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك .. اهمية ومسؤولية حماية البيئة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك .. اهمية ومسؤولية حماية البيئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).