حظر الذهب الروسي.. أوروبا تدرس خطوة تصعيدية

2022/07/18 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تشديد حزمة العقوبات الكبيرة على روسيا، وإيجاد سبل لإضافة حظر على صادرات الذهب، وذلك أملا في أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل حاسم على الحرب في أوكرانيا.

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