2022/07/18 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية - واع - صفات العزاوي

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، عن التنسيق مع وزارة الموارد المائية لحل مشكلة المياه في المحافظة، وجاء ذلك خلال زيارة الوزير مهدي رشيد الحمداني للمحافظة.

وقال الوزير مهدي رشيد الحمداني لوكالة الانباء العراقية (واع)، "زرنا محافظة الديوانية لمتابعة لمشاريع الوزارة المنفذة والاطلاع على المراحل النهائية لاستصلاح مشروع ديوانية – شافعية"، مبيناً، أن "هذا يعد من المشاريع المهمة في المحافظة الديوانية".

فيما ذكر محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، لوكالة الانباء العراقية (واع): إن " الحمداني، اطلع على المشاكل والقضايا المتعلقة بمشاريع الري وزيادة الحصص المائية المخصصة للمحافظة فضلاً عن العمل على تشكيل لجنة لإزالة التجاوزات عن الحصص المائية والمشاريع الاروائية في المحافظات الاخرى، التي كانت السبب الرئيس في شحِّ المياه في بعض محافظات وسط وجنوبي العراق".

ودعا الشعلان الى "تفعيل قانون الإدارة المالية لإنقاذ البلاد من الروتين لتشجيع المستثمرين"، مشيراً الى أن "الديوانية مدينة زراعية تستحق الدعم للنهوض بهذا القطاع الستراتيجي المهم".

وتابع، أن "التنسيق جارٍ مع وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، لزيادة الاطلاقات المائية المخصصة للمحافظة وإزالة التجاوزات على الأنهر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءان لحلّ مشكلة المياه في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءان لحلّ مشكلة المياه في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).