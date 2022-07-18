سعودي يوثق غيمة على شكل طفل يجلس فوق طائر بالمملكة

2022/07/18 | 13:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يَعتبر السعودي عبدالكريم الماجد نفسه من هواة التصوير، ولكنه صادف موقفًا يتمناه الكثير من المصورين، إذ تلقت إحدى الصور التي وثّقها مؤخرًا في المملكة العربية السعودية اهتمًاما كبيرًا عبر الإنترنت.

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