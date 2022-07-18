2022/07/18 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، الاجتماع الخاص برؤساء الكتل النيابية تمهيداً لاستئناف أعمال البرلمان.ودعت رئاسة المجلس، في وقت سابق، زعماء الكتل إلى اجتماع في البرلمان، عقب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء اجتماع الحلبوسي مع رؤساء الكتل النيابية المركز الخبري الوطني.

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