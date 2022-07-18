نائبة: سنجرم الأصوات النشاز التي تستهدف الحشد الشعبي

2022/07/18 | 13:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حذرت النائبة عن تحالف العقد الوطني مهدية اللامي ، الاثنين ، من حملة ممنهجة تستهدف الحشد الشعبي, مشيرة الى أنه سيكون هناك موقف نيابي لتجريم الأصوات النشاز التي تستهدف الحشد.وقالت اللامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بعض السياسيين قادوا ويقودون حملة تسقيطية ضد الحشد الشعبي”، مبينة ان “هناك اصواتا تجهل تضحيات الحشد […]

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