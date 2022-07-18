2022/07/18 | 13:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قال أوجيسين إيميسي من تحالف العدالة المناخية في إفريقيا، إن التحالف يضم أكثر من 1500 منظمة تعمل في مجال تغير المناخ والبيئة في إفريقيا، مشيرا إلى أن حوار بيترسبرج للمناخ المنعقد في برلين يأتي في لحظة حرجة مع الدعوة لإجراءات واضحة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف العدالة المناخية بإفريقيا: حوار بيترسبرج يأتي بلحظة حرجة للتغيرات العالمية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف العدالة المناخية بإفريقيا: حوار بيترسبرج يأتي بلحظة حرجة للتغيرات العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).