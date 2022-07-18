ممثل الاتحاد الأوروبي أمام حوار بيترسبرج: هدفنا إنقاذ الكوكب من تغير المناخ

2022/07/18 | 13:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قال ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي أمام "حوار بيترسبرج": "هدفنا ليس فقط إنقاذ الكوكب ولكن إنقاذ البشرية من تغير المناخ".وأعرب ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي -في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية (لحوار بيترسبرج للمناخ ببرلين) …

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