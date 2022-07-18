2022/07/18 | 13:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أقدم أهالي ناحية سرقلة، 07/18/2022، على قطع الطريق الرابط بين كلار وكفري، في محافظة...

ظهرت المقالة محتجون يقطعون طريقا حيويا في السليمانية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يقطعون طريقا حيويا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يقطعون طريقا حيويا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).