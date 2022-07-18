مصر.. وقف طيران المناطيد السياحية بعد إصابة شخصين

2022/07/18 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الطيران المدني المصرية تعليق نشاط طيران المناطيد الهوائية إلى حين التحقيق في واقعة سقوط منطاد، صباح الاثنين، في محافظة الأقصر السياحية في جنوب البلاد أسفر عن إصابة شخصين.

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