الديوانية تدعو لزيادة الاطلاقات المائية وإزالة التجاوزات على الأنهر

2022/07/18 | 13:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المراحل النهائية لاستصلاح مشروع ديوانية – شافعية.

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