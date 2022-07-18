2022/07/18 | 13:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع الحلبوسي برؤساء الكتل النيابية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع الحلبوسي برؤساء الكتل النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).