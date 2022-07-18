بايرن ميونخ على أعتاب ضمّ الهولندي ماتياس دي ليخت.. ما تفاصيل الصفقة؟

2022/07/18 | 13:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بَاتَ نادي بايرن ميونخ الألماني على أعتاب ضمّ المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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