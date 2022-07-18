الأمم المتحدة: العالم يواجه

2022/07/18 | 13:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن حرائق الغابات وموجات الحر التي تجتاح مساحات شاسعة من الكرة الأرضية تظهر أن البشرية تواجه "انتحارًا جماعيًا" ، بينما تتدافع الحكومات في جميع أنحاء العالم لحماية الناس من آثار الحرارة الشديدة.

قال أنطونيو غوتيريش لوزراء من 40 دولة خلال اجتماعهم لمناقشة أزمة المناخ يوم الاثنين: "نصف البشرية في منطقة الخطر ، من الفيضانات والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات.



لا توجد أمة محصنة.



ومع ذلك ، فإننا نواصل تغذية إدماننا على الوقود الأحفوري ".

وأضاف: "لدينا خيار.



العمل الجماعي أو الانتحار الجماعي.



إنه في أيدينا ".



وفقا لموقع الكارديان.

اندلعت حرائق الغابات نهاية الأسبوع في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية .



في أمريكا الجنوبية ، تعرض موقع ماتشو بيتشو الأثري للتهديد بالنيران .



حطمت درجات الحرارة المرتفعة الأرقام القياسية في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة ، حيث ضربت موجات الحر الهند وجنوب آسيا ، ودمرت موجات الجفاف أجزاء من إفريقيا ، وأذهلت موجات الحر غير المسبوقة في كلا القطبين في وقت واحد العلماء في مارس .

في المملكة المتحدة ، تم إصدار تحذير شديد من الحرارة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة الأكثر سخونة على الإطلاق في المملكة المتحدة يوم الإثنين ، وتجاوز التوقعات المرتفعة 40 درجة مئوية في بعض الأماكن.

سيناقش الوزراء الذين سيجتمعون في برلين لمؤتمر المناخ الذي يستمر يومين والمعروف باسم حوار بيترسبرغ للمناخ ، الطقس القاسي ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والغذاء ، وتأثيرات أزمة المناخ.



ويمثل الاجتماع ، الذي تعقده الحكومة الألمانية سنويًا على مدار الـ 13 عامًا الماضية ، واحدة من الفرص الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بين الدول الرئيسية قبل قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة في مصر في نوفمبر.

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