الأمم المتحدة: العالم يواجه

حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن حرائق الغابات وموجات الحر التي تجتاح مساحات شاسعة من الكرة الأرضية تظهر أن البشرية تواجه "انتحارًا جماعيًا" ، بينما تتدافع الحكومات في جميع أنحاء العالم لحماية الناس من آثار الحرارة الشديدة.
قال أنطونيو غوتيريش لوزراء من 40 دولة خلال اجتماعهم لمناقشة أزمة المناخ يوم الاثنين: "نصف البشرية في منطقة الخطر ، من الفيضانات والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات.
لا توجد أمة محصنة.
ومع ذلك ، فإننا نواصل تغذية إدماننا على الوقود الأحفوري ".
وأضاف: "لدينا خيار.
العمل الجماعي أو الانتحار الجماعي.
إنه في أيدينا ".
وفقا لموقع الكارديان.
اندلعت حرائق الغابات نهاية الأسبوع في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية .
في أمريكا الجنوبية ، تعرض موقع ماتشو بيتشو الأثري للتهديد بالنيران .
حطمت درجات الحرارة المرتفعة الأرقام القياسية في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة ، حيث ضربت موجات الحر الهند وجنوب آسيا ، ودمرت موجات الجفاف أجزاء من إفريقيا ، وأذهلت موجات الحر غير المسبوقة في كلا القطبين في وقت واحد العلماء في مارس .
في المملكة المتحدة ، تم إصدار تحذير شديد من الحرارة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة الأكثر سخونة على الإطلاق في المملكة المتحدة يوم الإثنين ، وتجاوز التوقعات المرتفعة 40 درجة مئوية في بعض الأماكن.
سيناقش الوزراء الذين سيجتمعون في برلين لمؤتمر المناخ الذي يستمر يومين والمعروف باسم حوار بيترسبرغ للمناخ ، الطقس القاسي ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والغذاء ، وتأثيرات أزمة المناخ.
ويمثل الاجتماع ، الذي تعقده الحكومة الألمانية سنويًا على مدار الـ 13 عامًا الماضية ، واحدة من الفرص الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بين الدول الرئيسية قبل قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة في مصر في نوفمبر.
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