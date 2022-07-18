2022/07/18 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعدام بحق قاتل لشقيقين في الكوفة بالنجف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام بحق قاتل لشقيقين في الكوفة بالنجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام بحق قاتل لشقيقين في الكوفة بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).