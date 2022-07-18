مع الأزمة الاقتصادية وغياب الموازنة.. أمانة بغداد تعبث بطريق ’لا يحتاج صيانة’ وسط العاصمة (صور)

2022/07/18 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اظهرت صور التقطتها عدسة ( بغداد اليوم)، اليوم الاثنين، فوضى كبيرة في احد شوارع وسط العاصمة ضمن عمليات صيانة يتم إجراءها.

وبحسب مراسلنا، فأن المشاهد تعود لعمليات حالية لرفع الرصيف المقرنص بالقرب من مبنى معرض بغداد الدولي تجريها كوادر امانة بغداد، في وقت يمر البلد بأزمة مالية خانقة وتقشف يجتاح دوائر الدولة لعدم وجود موازنة مالية لعام 2022.

واضاف، أن هذا الشارع يحتوي حجر مقرنص من الدرجة الاولى ويعد من الاماكن التي لاتحتاج لصيانة او استبدال للارصفة، مقارنة بشوارع كثيرة متهالكة في العاصمة بغداد وبحاجة الى عمليات اكساء عاجلة لتجنب الحوادث المرورية التي تتكرر بشكل يومي.

وتجري عمليات رفع الحجر المقرنص قرب معرض بغداد الدولي، من قبل كوادر بلدية منطقة المنصور التابعة لأمانة العاصمة بغداد.

وعبر عدد من المواطنين التقاهم مراسل (بغداد اليوم)، عن "استيائهم من هذه الاعمال التي وصفوها بانها عبثية وليست مجدية لاظهار العاصمة بشكلها اللائق، بوقت يوجد فيه تراكم كبير للنفايات والاهمال الذي يعتري احياء وطرقات كثيرة في بغداد دون اي صيانة منذ سنوات طويلة".

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