بالصور.. رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل يناقشون تقسيم

2022/07/18 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر نيابي، اليوم الاثنين، بقيام رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل مناقشة تقسيم "بدلاء الكتلة الصدرية" على اللجان.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "رئاسة البرلمان تناقش حالياً مع رؤساء الكتل النيابية، آلية توزيع النواب الجدد (بدلاء الكتلة الصدرية المستقيلة) في عضوية اللجان النيابية الدائمة".

وافاد مصدر نيابي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ببدء اجتماع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل النيابية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم بدء اجتماع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل النيابية داخل مبنى مجلس النواب".

واضاف، أن "الاجتماع سوف يناقش موعد عقد الجلسة المقبلة واجتماعات اللجان وتحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية".

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