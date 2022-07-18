العملات المشفرة ترتفع و

2022/07/18 | 14:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بدعم تزايد عمليات المضاربات السريعة التي تستهدف عمليات جني الأرباح تزامنا مع مراقبة المستثمرين للبيانات الاقتصادية العالمية.وصعدت البيتكوين بنسبة 6.05% عند …

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