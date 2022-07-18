2022/07/18 | 14:03 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء الاجتماع المغلق بين رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/18 | 14:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء الاجتماع المغلق بين رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء الاجتماع المغلق بين رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).