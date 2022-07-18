2022/07/18 | 14:05 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فواز مفلح مدير الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود في العراق في ضيافة صباح دجلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2Rln-0xemdY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فواز مفلح مدير الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود في العراق في ضيافة صباح دجلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فواز مفلح مدير الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود في العراق في ضيافة صباح دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).