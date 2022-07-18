البصرة.. حريق ينهي حياة أم وثلاثة من أطفالها

2022/07/18 | 14:07 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن حريقا أتى على منزل وتسبب بمصرع ثلاثة أطفال ووالدتهم في البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر، إن حريقا اندلع، ظهر اليوم، في منزل سكني ضمن منطقة الموفقية في البصرة، ما أدى الى وفاة أم وثلاثة من أطفالها.

وبين المصدر، أن قوة امنية أخلت جثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث من قبل الأجهزة المختصة.

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