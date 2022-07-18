الا بأمر الكاظمي.. الاتصالات: خدمة الإنترنت لن تقطع أثناء الامتحانات

2022/07/18 | 14:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّدت وزارة الاتصالات، الإثنين، عدم موافقتها على قطع خدمة الإنترنت خلال امتحانات السادس الإعدادي.

وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الوزارة عادل جبار الأعرجي إن “الوزارة بلّغت خلال اجتماعها مع وزارة التربية عدم موافقتها على قطع خدمة الإنترنت خلال فترة امتحانات السادس الإعدادي”.

وأوضح، أن “الوزارة لن تقطع خدمة الإنترنت، إلَّا في حالة واحدة، وهي ورود موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

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