مستشار الكاظمي حول تصريحه عن سعر الصرف: عنوان الخبر المنشور غير صحيح

2022/07/18 | 14:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أوضح مستشار رئيس الوزراء هيثم الجبوري، 07/18/2022، تصريحه بشأن وجود رؤية لإعادة سعر صرف...

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