الكاظمي يترأس اجتماعاً لتأهيل مطار الموصل الدولي

2022/07/18 | 14:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين 07/18/2022، اجتماعاً خصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة...

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