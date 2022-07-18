شاهد موجة ضخمة تباغت حفل زفاف وتفسده في هاواي

2022/07/18 | 14:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفسدت موجة ضخمة حفل زفاف أقيم على شاطىء في إحدى جزر ولاية هاواي الأمريكية.ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات بين الحضور لكن يبدو أن الكعكة سُحقت جراء ذلك، وأظهر مقطع فيديو كان يصور مراسم حفل الزفاف اللحظة التي اجتاحت فيها الموجة العاتية المكان لتباغت الحضور.

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