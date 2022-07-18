كربلاء تحرز المركز الاول في مسابقة تحدي القراءة العربي السادس

2022/07/18 | 14:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية كربلاء شاركت بستة متسابقين خلال المرحلة النهائية.

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