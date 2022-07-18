شيء واحد يرفع سعر كل شيء تشتريه تقريبًا

2022/07/18 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن أسعار البنزين تعتبر أحد أبرز رموز التضخم المتفشي، يشعر خبراء الاقتصاد بقلق أكبر من آثار ارتفاع أسعار مصدر رئيسي آخر للوقود: الديزل أو السولار.

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