إيرثلنك: أعمال إرهابية تستهدف البنية التحتية للإنترنت في ذي قار

2022/07/18 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت شركة ايرثلنك للإنترنت، اليوم الاثنين، قيام “مجموعة إرهابية” في محافظة ذي قار بقطع كابلات المشروع الوطني للإنترنت في محاولة منها لإيقاف إيصال خدمة الإنترنت إلى المواطنين.وذكر بيان لشركة ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “في الساعة 12:30 من ليلة اليوم الاثنين.، قطعت مجموعة إرهابية كابلات المشروع الوطني للإنترنت بالقرب من مبنى القائمقامية […]

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