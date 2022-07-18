الكاظمي يعلن قرب وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل مطار الموصل الدولي

2022/07/18 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، قرب وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل مطار الموصل الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم، اجتماعاً خصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".

واضاف ان "الاجتماع الذي حضره وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظ نينوى، وعدد من المسؤولين المختصين، شهد استعراض المخططات، والتصاميم الجديدة للمطار، وتحديد الكلف المالية الخاصة بالتنفيذ".

وأكد الكاظمي خلال الاجتماع "المضي بما تعهّد به لأهالي الموصل خلال زيارته الأخيرة للمحافظة"، مشيرا الى ان "وضع حجر الأساس لمشروع المطار قريباً بعد استكمال جميع المتطلبات".

وتابع أن "الحكومة عازمة على إنهاء مشاريع الإعمار المتأخرة في المحافظة، وتذليل كلّ المعوقات التي تواجهها؛ من أجل إظهار المحافظة بحلّة جديدة بعد سنوات من المعاناة بسبب الإرهاب".

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