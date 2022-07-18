مجموعة ارهابية تستهدف البنية التحتية للإنترنت في ذي قار

2022/07/18 | 15:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أقدمت مجموعة إرهابية، 07/18/2022، في محافظة ذي قار على قطع كابلات المشروع الوطني للإنترنت...

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