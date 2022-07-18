"نهاية البذخ" في سان جرمان.. هل يصمد نيمار بالحقبة الجديدة؟

2022/07/18 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يُغادر أم يبقى؟ هذا هو السؤال الآن حيال مستقبل نيمار الذي أثار تكهنات كثيرة منذ قرّر باريس سان جرمان الفرنسي إنهاء "الحقبة المُترفة" في النادي، غير أن النجم البرازيلي يتصرّف كأن شيئاً لم يكُن، وهو مدرك للعقبات المحيطة باحتمال المغادرة.

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