هذه المطارات الأمريكية الأسوأ من حيث إلغاء وتأخير الرحلات هذا الصيف

2022/07/18 | 15:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد السفر الجوي خلال فصل الصيف حالة من الفوضى، مع عدم وجود أي علامات لحل مشكلة الرحلات المتأخرة، والملغية.تعرّف إلى المطارات الأمريكية التي تعاني من أكبر عدد من اضطرابات الرحلات الجوية هذا الصيف.

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