رئيس الوزراء: وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل مطار الموصل قريباً

2022/07/18 | 15:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً خصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.وشهد الاجتماع، الذي حضره وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال …

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