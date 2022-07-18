الانتخابات قد تكون مهزلة

2022/07/18 | 15:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد المخاصمات على نتائج انتخابات العراق التي أجرِيت في ‏10‏ تشرين الأول‏، 2021 ليست...

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