وزير النفط: ضخ الخام لمصفى كربلاء سيكون قبل نهاية 2022



وزير النفط: ضخ الخام لمصفى كربلاء سيكون قبل نهاية 2022
2022/07/18 | 16:09 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

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