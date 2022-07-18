الجيل الجديد يكشف مخرجات اجتماع مجلس النواب برؤساء الكتل النيابية

2022/07/18 | 16:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشفت رئيس كتلة الجيل الجديد، النائب سروة عبد الواحد، اليوم الاثنين، مخرجات اجتماع رئاسة مجلس النواب برؤساء الكتل النيابية، فيما أكدت وجود شبه اتفاق على تحديد الأسبوع المقبل موعداً لبداية الفصل التشريعي الثاني.

وقالت عبد الواحد، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “اجتماع اليوم، ناقش إدراج بعض القوانين الموجودة في الأصل داخل أروقة مجلس النواب والمرسلة من مجلس الوزراء، ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة”.

وأشارت الى أن “هناك شبه اتفاق بين الكتل على تحديد الأسبوع المقبل ليكون بداية لعقد جلسات الفصل التشريعي الثاني، وقد تم الحديث داخل الاجتماع عن الاستحقاقات الدستورية”.

وأضافت أن “مجلس النواب بانتظار اتفاقات رؤساء الأحزاب السياسية، لأنها هي التي تحسم موضوع رئاستي الجمهورية والوزراء وبعد ذلك سيتم الاتفاق على تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

وبيّنت أن “الاجتماع تطرق إلى تمكين المعارضة داخل اللجان النيابية سواء أكان في رئاسات اللجان أم نائب رئيس مجلس النواب ومن حق المعارضة شغل رئاسة اللجان النيابية”.

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