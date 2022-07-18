“سعر يرضي المواطن”.. المرور العامة تعلن أسعار لوحات التسجيل الموحّدة للسيارات

2022/07/18 | 16:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، سعر لوحات التسجيل الموحّدة للسيارات في عموم العراق.

وقال مدير اعلام وعلاقات المرور العامة العميد زياد القيسي، في حديث لوكالة خبر برس (واخ)، أنه “تم توقيع العقد الخاص باللوحات المرورية الجديدة الخط الانتاجي”.

وأضاف القيسي أنه “في الأيام المقبلة سيتم العمل بهذا المشروع الضخم الذي يوحد الأرقام في كافة انحاء العراق للمناطق الشمالية والوسط والمناطق الجنوبية”.



لافتاً الى أن “اللوحات ستكون بسعر يرضي المواطن العراقي وسيكون اقل من خمسين الف دينار”.

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