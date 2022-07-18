الرشيد يحذّر التعامل مع المكاتب الوهمية.. ومنح السلف حصرياً من خلال تطبيق المصرف

2022/07/18 | 16:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

حذّر مصرف الرشيد كافة الراغبين بالتقديم على السلف والقروض من التعامل مع المكاتب والصفحات الوهمية التي تدعي منح السلف والقروض.

وقال المكتب الاعلامي في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ) أن “منح السلف يكون من خلال تطبيق مصرف الرشيد، أما بالنسبة للقروض فيتم من خلال مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات”.

وأكد ان “المصرف حريص على عدم ادخال وسيط بينه وبين الزبون وغير مسؤول عن اي تعاملات خارج ذلك”.

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