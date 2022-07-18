فنانة ايرانية تتحول الى رجل بعمر الـ 52 وتغير اسمها

2022/07/18 | 16:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الفنانة الإيرانية شهرى لرستاني، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما صدمت جمهورها، في تسجيل صوتي لها، بالكشف عن تغيير هويتها، وتحولها إلى «رجل» تحت اسم «مازيار»، وفق ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».وقالت الممثلة الإيرانية، … Readmore

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