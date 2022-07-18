وزيـرة الخـارجية البريـطانية تدعـو لحصـر لافروف في الزاوية وموسكو ترد: لم تكبري بعد يا ليز!

2022/07/18 | 16:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، التي صرحت برغبتها في “حصر لافروف في الزاوية”، و”الحديث مباشرة” مع بوتين.جاء رد زاخاروفا في قناتها الخاصة على تطبيق “تليغرام”، حيث قالت مخاطبة تراس “لم … Readmore

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