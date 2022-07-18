التجارة تستعد لإطلاق مشروع الرغيف المدعوم وتؤكد متابعة انتاج الطحين وتشغيل الافران الحكومية

2022/07/18 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، مواصلة استعداداتها لإطلاق مشروع الرغيف المدعوم، فيما اكدت متابعة آليات انتاج مادة الطحين وتشغيل الافران الحكومية.

وذكر بيان للوزارة ان “الوكيل الاقتصادي لوزارة التجارة، غسان فرحان حميد، تفقد مقر الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة ، لمتابعة الاعمال اليومية ، ومناقشة خططها الاستثمارية ومشروع انتاج الصمون والخبز العربي بمجمع افران الكاظمية استعدادا لاطلاقه قريبا “.

وأضاف البيان أن “الوكيل اطلع في جولته الميدانية على استعدادات الشركة لإطلاق مشروع الرغيف المدعوم وطبيعة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين من خلال توفير مادة الطحين وتشغيل الافران الحكومية “، مشيراً الى أن “الوكيل الاقتصادي بحث مع ادارة الشركة آلية عملها وتوفير مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وارتفاع اسعار الغذاء”.

وشدد الوكيل الاقتصادي بحسب البيان على “ضرورة تقديم افضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بهذه الخدمات وفق اولويات تضعها الشركة وصولا” الى تحقيق الافضل وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية”.

من جهته اكد مدير عام شركة تصنيع الحبوب بحسب البيان ان “عملية تأهيل الافران تمت بأيادي الملاك الفني في شركته وبأقل التكاليف ، والتي شملت خطوط افران الصمون وخطوط الخبز العربي”.

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