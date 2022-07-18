تحديد موعد بدء ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء

2022/07/18 | 16:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حدد وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، موعد بدء ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء، مشيرا الى ان المصفى سيقلل استيراد المشتقات النفطية بنسبة 60 بالمئة.

يتبع..

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