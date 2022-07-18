صدور أمر استقدام بحق وزير النقل الأسبق لإحداثه الضرر بالمال العام

2022/07/18 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجھة التي كان يعمل فیھا.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة حسب بيان للنزاهة تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ عن موضوع المُخالفات الحاصلة في نقل المُوظَّفين، وتنسيبهم في مكاتب الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة في عددٍ من الدول".

وأضافت إنَّ "الوزير الأسبق قام بنقل وتنسيب مُوظَّفين في كلٍّ من إسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّة في تلك الدول".

وبيَّنت الدائرة أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

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