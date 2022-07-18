نهر خريسان يرتشف الحياة بدفعة مياه انقذته من موجة جفاف تضرب ديالى (فيديو)

2022/07/18 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عادت الحياة الى احد انهر محافظة ديالى المهمة، بعد موجة جفاف ضربت المحافظة وبعض المحافظات الأخرى في الأشهر الماضية بسبب قلة الاطلاقات المائية من قبل دول المنبع.

واظهر شريط مصور، عودة تدفق المياه الى نهر خريسان في ديالى بعد قرار حكومي طارى برفع العشرات من التجاوزات ضمن حوض ابي صيدا وقراها (30كم شمال شرق بعقوبة) لدفع المياه الى اطراف بعقوبة وانقاذ عشرات القرى من الجفاف الحاد.

وضربت البلاد في الأشهر السابقة موجة جفاف كبيرة اصابت بعض المحافظات العراقية، كان من نتائجها انحسار القطاع الزراعي بشكل كبير، والتأثير المباشر على الثروة الحيوانية في البلاد.

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