بالفيديو.. ’ابو تراب’ ينفي نبأ اعتقاله في البصرة ويؤكد: لن أسلم نفسي

2022/07/18 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى القيادي في الحشد الشعبي، ابو تراب التميمي، اليوم الاثنين، الانباء المتداولة عن اعتقاله في محافظة البصرة على خلفية التسريبات المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال التميمي، في تسجيل فيديوي، رصدته (بغداد اليوم)، إنه "ينفي المعلومات التي تحدثت عن اعتقاله ويؤكد عدم تسليم نفسه للقوات الامنية".

وكانت وسائل إعلام عربية قد تدولت خلال الساعات الماضية معلومات عن اعتقال القيادي في الحشد الشعبي ابو تراب التميمي على خلفية ورود اسمه في التسجيلات المسربة والمنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

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