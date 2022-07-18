النزاهة تستقدم وزير النقل الأسبق لإحداثه الضرر بالمال العام

2022/07/18 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ

وزير النقل الأسبق؛ لإحداثه عمداً

ضرراً بأموال ومصالح الجھة التي كان

يعمل فیھا.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان

تلقته وك

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